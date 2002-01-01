Алексей Минайлов

Опыт работы

Дополнительная информация

Работаю в сфере сертификации продукции более 12 лет. Сертификация продукции и услуг по техническим регламентам Таможенного союза. Эксперт по сертификации продукции легкой промышленности. Более трех лет занимался оформлением сертификатов соответствия, деклараций соответствия и отказных писем на импортную продукцию.



Множество стран пользуется добровольной сертификацией качества по стандарту ИСО 9001. Эта система сертификации является дополнительной гарантией надежности выпускаемого товара. Обычно сертификация ISO 9001 необходима для того, чтобы независимо оценивать условия контроля системы менеджмента качества в компании, а также и качество оказываемых услуг. К такому виду сертификации прибегают при выдаче лицензии или при участии в тендерах. .



Проводят сертификацию ISO 9001 в несколько этапов. Предварительно подается заявка в органы по сертификации товаров и услуг, которые впоследствии рассматривают ее и принимают решение. Затем следует выбрать сертифицирующий орган и лабораторию для проведения аудита. Там же заявитель составляет договор и предоставляет программу производственного контроля. Органом сертификации и испытательной лабораторией отбираются образцы для проверки, производится сертификация товара и составляется заключение.



Следующим этапом является предоставление протоколов заявителю и работникам сертифицирующего органа. Впоследствии организация принимает решение о выдаче сертификата или об отказе в нем. Если сертификат получен, то его в обязательном порядке регистрируют и передают заявителю. И только после этого орган по сертификации будет осуществлять визуальный контроль над товаром.



В России используют несколько видов сертификации товаров. Самой востребованной на рынке является сертификация ГОСТ Р, которая включает в себя добровольную и обязательную сертификацию. На товар, прошедший испытания и подтвердивший качество, пожно получить сертификат соответствия.



Также подтверждением качества являются декларирование соответствия продукции, сертификация пожарной безопасности и госрегистрация в Роспотребнадзоре. Предметы интерьера и стройматериалы подлежат сертификации пожарной безопасности. Не так давно существовала гигиеническая сертификация, но сейчас этого вида сертификации нет. Для некоторых видов товаров, таких как детские товары, косметика, лекарственные средства, требуют регистрационное удостоверение.



Государственная регистрация проводится отделениями Роспотребнадзора после проведенных испытаний, на соответствие требованиям санитарных норм, отраженных в технических регламентах. Многие виды продукции, которые ранее подлежали регистрации, с 1 июля 2012 года подлежат только декларированию соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза. То есть, теперь достаточно оформить только декларацию о соответствии ТР.

Сертификации третьих фирм

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Результаты неудачно сданных экзаменов