О компании

На рынке с 2002 года.
Является одним из лидеров рынка сертификации IT-специалистов.
Провела свыше 700 тысяч тестирований.
Ежегодно оформляет более 2000 сертификатов.
Подробнее о компании

Рейтинг тестов

Техническая поддержка персонального компьютера
пройти тест
Пользователь ПК
пройти тест
Семейство протоколов TCP/IP
пройти тест
Полный рейтинг

Что дает тестирование Retratech?

Сотрудникам
  • объективную оценку знаний;
  • отличную подготовку к собеседованию, приемным испытаниям и в перспективе – работу в лучших отечественных и зарубежных компаниях;
  • доверие и уважение руководства.

Фирме
  • сокращение расходов на обучение персонала благодаря подбору компетентных работников;
  • постоянный профессиональный рост подчиненных и контроль за этим процессом.
Ключ к успешной карьере

Что обеспечивает сертификат?

Сотрудникам
  • документальное подтверждение профессионализма;
  • повышение статуса до уровня сертифицированного специалиста;
  • устройство на престижную работу;
  • обоснование просьбы о повышении в должности либо о прибавке к зарплате;
  • уважение коллег, партнеров и начальства.

Фирме
  • серьезное конкурентное преимущество, которое позволит добиться успеха в кратчайшие сроки.

Тестирование и получение сертификатов

Зарегистрируйтесь

У вас появится личный профиль, где будут отражаться результаты всех ваших тестов.

Пройдите онлайн-тестирование

Выберите тест и ответьте на вопросы. Онлайн-экзамен будет считаться сданным, если вы решите правильно 70% заданий. Проходите тестирование столько раз, сколько захотите.

Получите сертификат

После успешного прохождения теста закажите подтверждающий сертификат Retratech русского либо международного образца (или оба сразу). Страна проживания значения не имеет – мы доставляем сертификаты по всему миру.

Быстро пройти тест

Выберите тест:


Хотите узнать, чего стоите, и обрести уверенность в себе?

Тестирование на сайте Retratech покажет ваши сильные и слабые стороны, продемонстрирует, над чем работать, и поможет стать по-настоящему опытным специалистом.
Для вас – множество тестов различных IT-направлений. Обучайтесь и совершенствуйтесь с нами!

Обучайтесь и совершенствуйтесь с нами!

Признаете авторитетными тесты только мирового уровня?

Тесты Retratech составлены с учетом мировых стандартов и высоко котируются в российских и зарубежных компаниях.
Для вас – бескомпромиссная объективность наших онлайн-экзаменов.

Тестируйтесь у лучших и завоевывайте признание!

Вы заняты, и у вас нет времени на посещение центров сертификации?

Онлайн-тестирование Retratech можно пройти за домашним или рабочим компьютером в любой удобный момент.
Для вас – онлайн-центр, который работает круглосуточно и без выходных.

Тратьте время на обучение, а не на дорогу!

Считаете неправильным отдавать средства за онлайн-проверку знаний?

Компания Retratech не берет денег за тестирование и не ограничивает вас в количестве пройденных тестов.
Для вас – бесплатная проверка безо всяких скрытых условий.

Добейтесь выдающегося результата без солидных вложений!

Желаете иметь документальное подтверждение высокой квалификации IT-специалиста?

Сертификат Retratech не позволит усомниться в вашем опыте.
Для вас – оформление документов по отечественным и мировым стандартам.

Закажите подтверждающий сертификат и будьте на голову выше конкурентов!
© 2002—2022, Retratech.
Сертификация, тестирование и оценка персонала.
Проверить подлинность сертификата: