О компанииНа рынке с 2002 года.
Является одним из лидеров рынка сертификации IT-специалистов.
Провела свыше 700 тысяч тестирований.
Ежегодно оформляет более 2000 сертификатов.
Рейтинг тестовТехническая поддержка персонального компьютера
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Пользователь ПК
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Семейство протоколов TCP/IP
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Что дает тестирование Retratech?Сотрудникам
- объективную оценку знаний;
- отличную подготовку к собеседованию, приемным испытаниям и в перспективе – работу в лучших отечественных и зарубежных компаниях;
- доверие и уважение руководства.
Фирме
- сокращение расходов на обучение персонала благодаря подбору компетентных работников;
- постоянный профессиональный рост подчиненных и контроль за этим процессом.
Что обеспечивает сертификат?Сотрудникам
- документальное подтверждение профессионализма;
- повышение статуса до уровня сертифицированного специалиста;
- устройство на престижную работу;
- обоснование просьбы о повышении в должности либо о прибавке к зарплате;
- уважение коллег, партнеров и начальства.
Фирме
- серьезное конкурентное преимущество, которое позволит добиться успеха в кратчайшие сроки.
Тестирование и получение сертификатов
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У вас появится личный профиль, где будут отражаться результаты всех ваших тестов.
Пройдите онлайн-тестирование
Выберите тест и ответьте на вопросы. Онлайн-экзамен будет считаться сданным, если вы решите правильно 70% заданий. Проходите тестирование столько раз, сколько захотите.
Получите сертификат
После успешного прохождения теста закажите подтверждающий сертификат Retratech русского либо международного образца (или оба сразу). Страна проживания значения не имеет – мы доставляем сертификаты по всему миру.
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