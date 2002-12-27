Андрей Новиков

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Сертификация товаров и услуг

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Сертификация товаров для импорта и экспорта. Сертификация продукции с точки зрения действующего законодательства бывает добровольной и обязательной. В первом случае сертификация проводится исключительно по инициативе самого заявителя (изготовителя, продавца, исполнителя). Во втором – является непременным условием выпуска товара на российский рынок. Если де товар не подлежит сертификации в рамках действующего законодательства, то предприятие вправе оформить не только добровольный сертификат, и отказное письмо.



В соответствии с действующим законодательством (ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании») установлено, что выпускаемая или реализуемая на территории РФ продукция должна соответствовать техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договора и так далее. На продукцию не подлежащую сертификации достаточно оформление отказного письма по сертификации. Указанное соответствие подтверждается специальным документом, именуемым сертификат соответствия или же декларация о соответствии.



Подтверждение соответствия условно можно разделить на два вида: добровольное и обязательное.



Обязательное подтверждение соответствия осуществляется либо путем принятия декларации о соответствии, либо мероприятиями под названием «сертификация продукции». В статье 23 указанного выше закона установлено, что обязательное подтверждение соответствия необходимо лишь в тех случаях, когда это установлено соответствующим техническим регламентом Таможенного Союза.



В качестве одного из примеров можно привести действующий Технический регламент на молоко и молочную продукцию, а также Технический регламент на масложировую продукцию. В указанных нормативных документах прямо предусмотрено обязательное подтверждение соответствия указанной продукции требованиям регламентов путем декларирования. При этом заявитель самостоятельно выбирает форму соответствия. Это может быть декларация о соответствии или сертификат соответствия.



Оба документа имеют абсолютно равную юридическую силу и действуют на всей территории РФ и стран таможенного союза. На практике потребители нередко путают такие понятия, как сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. На самом деле это далеко не одно и то же.



Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается на пищевые продукты, продукты для детей, строительные материалы. Указанный документ подтверждает соответствие продукции государственным санитарным правилам и нормативам. В гигиенической сертификации также также выдаются отказные письма на товар, если продукция не попадет под действие регламентов и нормативных актов. Оформляются отказные письма в центрах сертификации и стандартизации.

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